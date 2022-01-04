شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" توصى "السياحة التخطيط والمالية" باستكمال التمويل لتطوير المتحف الآتونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منال نصر بشأن تكملة بناء وإنهاء المتحف الآتونى بمحافظة المنيا، وقد حضر الاجتماع هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمتاحف بوزارة السياحة والآثار.

واستعرضت منال نصر موضوع طلب الإحاطة مؤكدة انها قامت بتقديم طلب الاحاطة محل المناقشة سابقاً ولم يتم العمل بآية من التوصيات التي أصدرتها اللجنة في دور الانعقاد السابق مشيرة إلي ان ذلك يعد إهمال متعمد من قبل وزارة السياحة والآثار، وموضحة أن الوزارة لا تقوم بآية خطوات فاعلة في صدد الانتهاء من الاعمال العالقة بالمتحف علي الرغم من وجود المنحه الألمانية للانتهاء من المرحلة الثانية بالمتحف.

بينما أوضح العميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمتاحف بوزارة السياحة أن سبب توقف الاعمال الانشائية بالمتحف الآتونى بالمنيا ليس تقصيراً من قبل الوزارة بل يرجع لعدم وجود إيراد كافي بوزارة السياحة والآثار للانتهاء من الاعمال ، موضحاً انه تم صرف مبلغ 144 مليون جنيه للانتهاء من الاعمال الانشائية بالمتحف التي توقفت عام 2014، مشيرا إلى أن وزارة السياحة والآثار بصدد رصد مبلغ 50 مليون جنيه من الخزانة العامة للدولة وحالياً هذا الاقتراح قيد الموافقة عليه.

في نهاية الاجتماع أوصت اللجنة التزام وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمالية باستكمال التمويل المالي اللازم خلال العام المالي الحالي 2022/2023 لاستكمال أعمال المرحلتين الثالثة والرابعة بالمتحف الآتوني ، مع موافاة وزارة التخطيط بالمستندات المطلوبة للصرف وفقاً للجدول الزمني للأعمال بالمتحف، كما أوصت عدم إغفال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وتوفير خدمات ملائمة بالمشروع.