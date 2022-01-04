شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء للنواب: تشريع جديد للتطبيقات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، إن هناك جهود كبيرة لهيئة الدواء، ونحن نسعى للتطوير بشكل أسرع، مشيرًأ إلى أن الدولة المصرية تخطت بشكل كبير جائحة أصابت العالم أجمع بسبب البنية التحتية القوية.

وأوضح خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك اتجاه للرقمنة، لافتا إلى أن هناك البعض يستخدم التطبيقات الإلكترونية للدواء بشكل خاطئ ونسعى للتصدى لذلك بجهود مع المجلس الأعلى للإعلام.

وأكد أن هناك تشريع بصدد إصداره قريبا بشأن التطبيقات الإلكترونية للمنظومة الصحية بشكل كامل، مضيفا أن هناك تطبيق سيكون اسمه "دوانا" يستهدف وصول العلاج للمواطن بعد الرقمية.

وبدأت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم فى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات الدواء فى مصر، حيث قال الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، أننا سنرصد خلال هذا الاجتماع حصاد عمل هيئة الدواء المصرية، داعيا لمنع صرف الأدوية دون وصفة طبية أو بروشتة من الطبيب.

وعرضت الدكتور إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة عدد من المشكلات التى وردت لها عن قيام بعض الصيدليات ببيع أدوية مجهولة الهوية، فضلا عن وصف طرق للعلاج، موضحة أن هولاء الصيادلة غير المتخصصين يقوموا بإعداد برامج للتخسيس والتغذية وهو ما أدى إلى مضاعفات كبيرة، موضحًا أن بعض الصيادلة يقوموا بقياس الضغط والسكر ويتم صرف أدوية دون مراعاة الحالة الصحية للمريض.