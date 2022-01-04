شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش أوضاع الشوارع المتهالكة بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالرؤوف الطيبي، بشأن زيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية لحي المعادي - محافظة القاهرة - للعام المالي 2021/2022، لرصف الشوارع والطرق المتهالكة بالحي، حيث إن الاعتمادات الحالية تقدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه ولا تكفى.

وأوصت اللجنة باستمرار مناقشة الموضوع في اجتماع لاحق في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، بحضور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ورئيس حي المعادي، وممثلي وزارات التخطيط والمالية والتنمية المحلية، وطلبت بيانات بالشوارع التي تم توصيل مرافق لها والشوارع التي يتم توصيل المرافق بها، ورؤية بالشوارع المتهالكة التي تحتاج للرصف وخطة زمنية، وموارد الحى.

وقال المهندس أحمد السجيني: "أول مرة أناقش طلبات بخصوص حي المعادي، ولابد من استكمال الحصر علي أكبر نطاق مشمول برؤية، وحي المعادي أصبح علي مائدة لجنة الإدارة المحلية، ونؤجل لجلسة أخري لنستمع للحكومة والمالية، تعقد في الأسبوع الأول من شهر فبراير"، مؤكدا أن منطقة جنوب القاهرة تحتاج لاهتمام أكبر من نائب المحافظ.

فيما قال اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية: "ممكن النائب مقدم طلب الإحاطة يحدد الشوارع المتهالكة، ونحدد أولويات، لأنه لا يستطيع أحد وضع ميزانية لرصف شوارع حي المعادي كلها، نحدد الشوارع التي تكون في الأولوية ويتم رصفها".

وقال النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال حضوره الاجتماع: "أول حي دخل فيه الغاز الطبيعي هو المعادي، سنة 1980، متقولش محتاجة بنية تحتية في المعادي، هناك طرق تحتاج للرصف والتأهيل".