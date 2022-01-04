شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مشروعات النواب" يطالب بتحديد جهة الولاية لتخصيص الأراضى الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ضرورة تحديد جهة الولاية لتخصيص الأراضى الصناعية، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع سابق بحضور رؤساء شركات القابضة للغاز والكهرباء والمياه، وبحضور محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية لحل المشكلات المتعلقة بالمجتمعات الصناعية.

وطالب مرعي، أن تكلف وزيرة التجارة والصناعة، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بشأن المجمعات الصناعية الـ13، وما سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة ونسب الأشغال والحرص الكامل لها، مؤكدا أن قطاع الصناعة من القطاعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وفى القلب منها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من دور كبير فى توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد القومى وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتملك مشروعات مما يساهم فى تعزيز المنتج المحلى.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بشأن طرح المجمعات الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية للشباب ومدى الاستفادة من الحوافز والمزايا المقررة بالقانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحث نتاج عمل جهاز تنمية المشروعات بعد توصيات اللجنة في اجتماعاتها بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، والقرارات التي اتخذها الجهاز لتقنين أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي ودمجها في القطاع الرسمي طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.