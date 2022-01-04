شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء للنواب: نتصدى للخلطة السحرية لعلاج البرد.. ويؤكد: عبارة عن مسكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء أن هناك جهود يقومون بها كهيئة دواء للتصدي لما يسمى بالخلطة السحرية لعلاج البرد.

وناشد رئيس هيئة الدواء خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات الدواء، المواطنين بعدم استخدام الخلطة السحرية لعلاج البرد مضيفا هذه الخلطة عبارة عن مسكن وكورتيزون، وأوضح أن التثقيف هو الحل لمواجهة اغلب المشكلات المتعلقة بتداول الدواء.

ودعا رئيس هيئة الدواء لجنة الصحة برئاسة اشرف حاتم بزيارة هيئة الدواء ومعاملها.

وطالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بضرورة استصدار قرار وزارى لمنع تناول جرعات المضادات الحيوية عن طريق حقن الوريد فى الصيدليات واقتصارها الحصول على هذا العلاج فى المستشفيات.

وأشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى خطورة تناول المضادات الحيوية .وقال:نص البلد بتاخد ادوية فى الوريد وبتحصل مشكلات كبيرة جدا.

فيما أكد الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء أن هناك أتجاه لإصدار تشريع لتنظيم عملية تداول الأدوية عبر مواقع الأنترنت وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية :أن هيئة الدواء المصرية قامت بضبط عدد من الأدوية المغشوشة المتداولة عبر الانترنت ،وتم أبلاغ النيابة الغامة بشأنها.

وشدد "الخطيب" على أهمية التشديد على التفتيش الصيدلى التابع لوزارة الصحة لضبط سوق الدواء ومواجهة ظاهرة تداول الادوية دون روشتة طبية أو على مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة المضادات الحيوية نظرا لخطورتها على صحة المواطن فى حال وصفها من غير المتخصصين.

وكان النائب عاطف مغاورى مقدم طلب الإحاطة قد أشار إلى خطورة تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقال خلال اجتماع اللجنة :أننا فى حاجة ماسة لضبط بيع الأدوية عن طريق الصيدليات، متسائلا: من له الحق فى كتابة الدواء مشيرا إلي أن هناك أدوية بئر سلم وهو الأمر، الذى يتعارض مع المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المصريين.