شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة الدواء للنواب: منع صرف المضادات الحيوية دون روشتة طبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور أحمد الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء عن جهود الهيئة بأسواق الدواء اثناء اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات الدواء.

وقال الخطيب: هناك توجه لعملية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وقد تم تأسيس لجنة متخصصة بهذا الأمر، بها أعضاء من الرعاية الصحية، مضيفا: منع صرف المضادات الحيوية بدون روشتة بصفة عامة قرار هام وسيظهر آثاره فى القريب العاجل.

وبدأت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم فى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات الدواء فى مصر.

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة البرلمانية: نرصد خلال هذا الاجتماع حصاد عمل هيئة الدواء المصرية، داعيا لمنع صرف الأدوية دون وصفة طبية أو بروشتة من الطبيب.

وعرضت الدكتور إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة عدد من المشكلات التى وردت لها عن قيام بعض الصيدليات ببيع أدوية مجهولة الهوية ،فضلا عن وصف طرق للعلاج .

وقالت: الموضة الجديدة أن هولاء الصيادلة غير المتخصصين يقوموا بإعداد برامج للتخسيس والتغذية وهو ما أدى إلى مضاعفات كبيرة .

وقالت:بعض الصيادلة يقوموا بقياس الضغط والسكر ويتم صرف أدوية دون مراعاة الحالة الصحية للمريض .