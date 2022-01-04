شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد مركبات متعددة الاستخدام تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددًا من المركبات متعددة الاستخدام والتى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وذلك فى إطار اهتمامه بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة، وبحضور كلٍ من الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي من اللواء كمال وفائى عن إمكانيات تلك المركبات والمجالات التي يمكن الاستفادة منها طبقاً للرؤية المستقبلية للدولة.

كما تفقد الرئيس نموذجاً لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع ذوى الهمم، والتى تعمل بالغاز الطبيعى.