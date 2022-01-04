شكرا لقرائتكم خبر عن باجتماع لجنة الصناعة.. مصطفى بكرى يتهم رئيس القابضة للكيماويات بالسعي لتصفية الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مصطفي بكري عضوٍ مجلس النواب من مخطط تصفية الشركات العامة التابعة لوزارة قطاع الاعمال، قائلا: "إن تصفية فرع الشركة الشرقية للدخان بمحرم بك أمر خطير ولا سند له، ويمثل إهدارا للمال العام، ولا يجب التلاعب بالنار، خاصة وأن الرئيس أكد الحفاظ على العمالة وحقوقها".

واتهم بكري خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدمين من النائبين مصطفى بكري ومحمود قاسم، رئيس الشركة القابضة للكيماويات عماد الدين مصطفي بالسعي الي تصفية الشركات وتعيين إدارات مرفوضة، وضرب بكري مثلا بتعيين محمد حسنين رضوان رئيسا لشركة كيما رغم رفض الجهات الأمنية، وقال إنه يمتلك المستندات التي تؤكد ذلك.

وانتقد النائب محمود قاسم قرار الشركة بإغلاق الشركه، قائلا: "إن الحديث عن نقلهم لأكتوبر هو تعجيز لهم".

وطالبت لجنة الصناعة في ختام اجتماعاتها بضرورة أن تقدم الشركة القابضة مذكرة توضح فيها الأسباب التي دعتها إلى إغلاق الشركة وأوضاع العمال في المصنع.