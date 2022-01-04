شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرلس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص البرقية:

"فى هذه الأيام المباركة التى تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة التى تدق فيها أجراس الكنائس إيذاناً بالاحتفال بهذا اليوم المبارك، ونشر الفرحة بين أبناء الشعب المصرى العظيم، يسعدنى أن أتقدم إلى قداستكم والإخوة الأقباط باسمى وباسم نواب شعب مصر بخالص التهنئة القلبية والأمنيات الطيبة، داعين المولى عز وجلَّ أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية، وهى ترفُل فى ثياب العزة والأمن والأمان".

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي: "إن شعب مصر –قداسة البابا- يقدر لكم مواقفكم الوطنية التي تُظهر للعالم من حولنا الصورة المبهرة لوحدتنا الوطنية، والتى تؤكد أن ما بين عنصري الأمة مكين ومتين، أكبر من الحصر، وأجلَّ من الوصف".

واختتم رئيس مجلس النواب، برقيته: "هنيئاً لكم ولنا بمصر، ورعى الله وحدتنا، وأدام ألفتنا.. الله أكبر وعلى الأرض السلام".