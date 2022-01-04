شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تطالب شركات الأسمدة بالالتزام بتوريد 55% من إنتاجها للسوق المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ضرورة التزام جميع شركات الأسمدة دون استثناء، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن توريد الكميات المطلوبة منها والتي تشمل نسبة 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة، ونسبة 10% من إنتاجها للسوق المحلى، مشددا على عدم منح شهادة التصدير لأى شركة غير ملتزمة بالتوريد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لمتابعة أزمة نقص الأسمدة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال متابعتها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن حل أزمة نقص الأسمدة.

وكشف عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، عن إلتزام كافة شركات الأسمدة بتوريد نسبة الـ55% الخاصة بشهر ديسمبر، عدا شركة كيما للأسمدة، منتقدا موقف الشركة ومبرراتها حول عدم وصول السيارات الى المصنع.

كما كشف الشناوى، عن عدم التزام جميع الشركات عدا شركات أبو قير للأسمدة، بتوريد نسبة الـ10% للسوق المحلى.

وعقب الدكتور عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بأن شركة كيما لم تمتنع عن التوريد، ولكن المشكلة عدم وصول سيارات النقل اليها، رافضا وصف الشركة بغير الملتزمة.

وتدخل النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بالتوصية، بقيام شركة كيما بالتعاقد مع شركات نقل، تتولى توريد الكميات المطلوبة منها، حتى تثبت التزامها بدون مبررات.

وردا على مطالبة رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بوضع خاص لمحاسبة شركة كيما والكميات المطلوبة منها، نظرا لأن كميات الغاز الموردة للشركة لاتستخدم كلها في انتاج الأسمدة، أكد الحصرى، أن اللجنة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء وأنه لايوجد استثناء لأى شركة، وأن الشركة من حقها تقديم مذكرة لمجلس الوزراء لاستيضاح الأمر، قائلا:" نحن نتعامل مع قواعد عامة مجردة على الجميع، ونحن داعمين للشركات ولكن لن يكون هناك تفرقة بين الشركات في تنفيذ القواعد.

وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها، بضرورة إلتزام شركة كيما للأسمدة، بتوريد الكميات المطلوبة منها لوزارة الزراعة والسوق الحر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، كما أوصت اللجنة الشركة بسرعة التعاقد مع شركات نقل لتتمكن من توريد الكمية المطلوبة منها للزراعة.

كما أوصت اللجنة، شركة موبكو للأسمدة بسرعة طرح نسبة الـ10% من إنتاجها، بالسوق المحلى، حتى تتمكن من الحصول على الشهادة التي تسمح لها بالتصدير خارج البلاد.

ومنحت اللجنة، الشركات مهلة حتى يوم 24 يناير، لتنتهى من توريد كل الكميات المطلوبة منها والخاصة بشهر ديسمبر، حتى تحصل على شهادة التصدير لذلك الشهر.