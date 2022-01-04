شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" تناقش دور جهاز تنظيم الاتصالات فى التوعية بالأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فى التوعية بالأمن السيبرانى.

وشارك فى الاجتماع الذى يأتى للتعرف على حملة التوعية بالأمن السيبرانى التى أطلقها المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERT التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور محمد محمد عبد الفتاح مدير عام شئون المجالس النيابية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور علي الشيخ مدير إدارة حماية البنى التحتية الحرجة للمعلومات وخطط الطوارئ.

وقال اللواء إبراهيم المصرى، وكيل اللجنة، الذى ترأس الاجتماع، إن الأمن السيبراني مرتبط بالأمن القومي، مطالبا بضرورة الاهتمام بالمناهج التعليمية فيما يخص الأمن السيبراني.

وأكد الدكتور علي الشيخ، مسئول جهاز تنظيم الاتصالات، إن الحملة تضمنت التوعية بموضوعات غاية في الأهمية في ظل التوسع في الاعتماد على شبكات الاتصالات واستخدامات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال أعداد كبيرة من المستخدمين في الفترة الأخيرة ومن مختلف المراحل العمرية.

واستمع النواب لدور الجهاز في تحقيق الحماية للحسابات الشخصية على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك الحفاظ على البيانات الشخصية، حيث تضمن الاجتماع مناقشة تفاصيل التعريف بالأمن السيبراني، وكيف أصبح من أهم الموضوعات التي توليها الدول أهمية كبيرة لارتباطه بالأمن القومي للدول حتى وصل الأمر إلى أن الدول تتعرض لهجمات وحروب سيبرانية فيما بينها.

كما ناقش الاجتماع التعريف بالبرمجيات الخبيثة وأنواعها وكيف يتم اختراق الأجهزة، والعلامات التي تدل على اختراق الأجهزة وكيفية حمياتها من الاختراق وطرق التعامل مع الاختراق، والعمل علي ضرورة الاعتماد على كلمات المرور Password القوية لأنها خط الدفاع الأول ضد المهاجم السيبراني، وكيفية إنشائها والحفاظ عليها وكذلك أهمية الاعتماد على برنامج إدارة كلمات المرور PASSWORD MANAGER وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية 2FA في تأمين الحسابات الشخصية.

وتناول اللقاء دور مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكيفية الحفاظ على الحسابات الشخصية على التواصل الاجتماعي وكيفية الحفاظ على الهوية الشخصية، بالإضافة إلى كيفية استرجاع الحسابات المخترقة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك التعريف بالبيانات الشخصية التي يحذر مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يتم اختراق الخصوصية الشخصية للمستخدمين.

وأكد الدكتور على الشيخ، أن سلامة الأطفال على الإنترنت من أهم الموضوعات التي تم التوعية بها ضمن الحملة وتوجيه التوصيات لأولياء الأمور بكيفية متابعة الأبناء والتعريف بكيفية تجنب الأمور السلبية التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال على شبكات الإنترنت، فضلا عن مواجهة التصيد الإلكتروني والتعريف بطرق الاحتيال وسرقة الحسابات البنكية وكيفية اكتشاف عمليات الاحتيال والحماية منها.

وأضاف أن هناك تعاون مع وزارة التعليم لوضع مناهج لطلاب المدارس للتوعية وكذلك التعاون من أجل إنتاج برامج وألعاب للأطفال للتوعية.

وأشار إلى أن المركز الوطني لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERT التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بإصدار رسائل توعوية بشكل يومي على صفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتوعية المستخدمين لخدمات الاتصالات المختلفة، بالإضافة إلى التوعية التي تتم من خلال التحديث الجديد الذي تم في التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA في بداية هذا العام 2022.

وفى نهاية الاجتماع، أشاد أعضاء لجنة الدفاع بمجلس النواب بجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التوعية بأهمية ومخاطر الأمن السيبراني وكذا على الموضوعات الهامة التي تناولها.