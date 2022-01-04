شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يطالب بعدم السماح للمحافظات بالحصول على نسبة من استثمارات الهيئات الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب حسام غالى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الشباب، بعدم السماح للمحافظات بالحصول على نسبة من أرباح الاستثمارات المقامة على مراكز الشباب والهيئات الرياضية ، قائلا:" الهدف من الاستثمار فى مراكز الشباب هو تنمية الموارد الرياضية، من أجل العمل على دعم الناشئين وتوفير المناخ المناسب لهم، لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات مراكز الشباب.

وأشار " غالى" إلى أن الرياضة قائمة على الموارد، لذلك يجب الحفاظ على تلك الموارد وعدم استقطاع جزء منها لصالح وزارة التنمية المحلية ممثلة فى المحافظات، مؤيدا مطالب اللجنة بالتوصية بعدم السماح للمحافظات بالحصول على نسبة من الاستثمارات المقامة على مراكز الشباب والهيئات الرياضية المختلفة .