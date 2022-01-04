رئيس جامعة المنصورة يتفقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب التجارة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، يرافقه الدكتورمحمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، أداء طلاب كلية التجارة لاختبارات الفصل الدراسي الأول بمراكز الاختبارات أون لاين بالكلية.

وقال الدكتور محمد عطية البيومي إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالتوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي وما اتخذته جامعة المنصورة من إجراءات في مجال تطوير نظم التقويم والامتحانات، ولتحسين مخرجات العملية التعليمية ولتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، وما جرى استحداثه من نُظم وأساليب للاختبارات وتصميم لبنوك الاسئلة (Q mans) التي تتم مراجعتها من خلال مركز القياس والتقويم بالجامعة.

يذكر أن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بدأت نهاية شهر ديسمبر 2021 لطلاب مختلف كليات الجامعة وتستمر لمدة شهر.

واستضافت معامل الاختبارات 122 طالبًا وطالبة من كلية التجارة على عدة فترات طوال اليوم الأول لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الاول، كما جرى رفع فيديوهات لتعريف الطلاب بآليات الاختبار، وذلك لتسهيل مهمة الطلاب في أداء الاختبارات الإلكترونية.​