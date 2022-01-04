أمين بغداد يدعو المثقفين والفنانين للمساهمة بتأهيل شارع الرشيد

وقالت الامانة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " امين بغداد اكد خلال افتتاحه معرضاً للمنحوتات الخزفية للفنان امير حنون حنش في قاعة اكاديمية الفنون الجميلة ، ان هناك تعاون مستمر مع اساتذة الفنون الجميلة وعدد من الفنانين المبدعين لتنفيذ اعمال فنية جديدة أسوة بجدارية الفنان فائق حسن ولوحات الكرافيتي في جداريات الوزيرية لخلق فسحة من الجمال واضافة لمسة فنية وتثقيفية لاحياء العاصمة بغداد".واضاف ان "مشروع نهضة بغداد مستمر بتقديم مشاريع حيوية للبنى التحتية وتطوير شوارع واحياء العاصمة الى جانب صناعة الجمال عبر اعمال فنية ابداعية يشترك بتنفيذها اساتذة واكاديميين ومبدعين كبار من الوسط الفني ".

واشار البيان الى ان "امين بغداد ثمن المشاركة الفاعلة لعميد واساتذة وطلبة اكاديمية الفنون الجميلة في احياء حفل افتتاح زقاق المتنبي"، مشيراً الى ان "التعاون معهم مستمر لتنظيم فعاليات فنية أخرى تشيع ثقافة صناعة النخبة الفنية ورفع الذائقة الجمالية في مدينة بغداد".

واوضح ان "امين بغداد دعا المثقفين والفنانين للمشاركة في انضاج الافكار وتطويرها في مشروع تأهيل شارع الرشيد الذي تستعد امانة بغداد للمباشرة به وتحويله لمشهد جديد يضاهي زقاق المتنبي".