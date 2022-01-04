انت الان تتابع خبر اتصالات إيطالية تهدد 'صفقة منتظرة' للريال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد الألماني أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي ، في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد مع البلوز، وتزعم تقارير أن ريال مدريد يقترب من ضمه مجانًا في الموسم الجديد.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس وميلان أحدث الأندية المنضمة إلى سباق التعاقد مع روديجر هذا الموسم.



وأشارت إلى يوفنتوس استفسر بالفعل عن موقف روديجر من التجديد مع تشيلسي، بينما ميلان يراقب المشهد باهتمام.

وأوضحت أن يوفنتوس يستعد لاحتمالية رحيل ماتياس دي ليخت عن الفريق في الصيف المقبل، بينما ميلان في طريقه لخسارة قائده أليسيو رومانيولي بنهاية الموسم.

وتزعم تقارير أن دي ليخت سيستغل بنداً في عقده يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل، بينما لم يوافق رومانيولي على عرض التجديد المقدم من ميلان حتى الآن.