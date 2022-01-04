السعودية قلقة بسبب إيران

وشدد الوزير السعودي خلال لقاء نظيره اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، على موقف المملكة الداعم للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بحسب ما أوردت العربية السعودية.

وأشار الوزير السعودي إلى أن "التجاوزات الإيرانية تتناقض مع ما تعلنه طهران من سلمية برنامجها النووي"، لافتا إلى أنه تبادل الآراء مع وزير الخارجية اليوناني بشأن ملف المفاوضات النووية المتعثرة بين إيران ودول (5+1).

