أوبك+.. اتفاق على زيادة الإنتاج في شباط المقبل

ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر في مجموعة أوبك + أنها متمسكة أيضا بسياستها الحالية.

وذكر مصدران في المجموعة أن الاجتماع المقبل لأوبك + سوف يعقد في الشهر المقبل.

وعقدت الدول الأعضاء في أوبك+ اجتماعا في فيينا اليوم لمناقشة استراتيجيتها الإنتاجية للأشهر المقبلة.



وقبل الاجتماع توقع مراقبون أن تستمر المجموعة التي تضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا في سياساتها الحالية بشأن الاستخراج، وهو ما يعني أنه سيتم زيادة إنتاج شباط/فبراير بمقدار 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وتوسع المجموعة في إنتاجها منذ صيف العام الماضي بعد خفض حاد. ويفترض مراقبو سوق النفط أن يعود الطلب في عام 2022 إلى المستويات التي كانت سائدة قبل جائحة فيروس كورونا. يذكر أن مجموعة أوبك+ توفر نحو 45% من الطلب العالمي من النفط.

