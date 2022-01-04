شكرا لقرائتكم خبر عن صحة النواب تطالب بمنع صرف الأدوية دون وصفة طبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة البرلمانية: سنرصد خلال هذا الاجتماع حصاد عمل هيئة الدواء المصرية، داعيا لمنع صرف الأدوية دون وصفة طبية أو بروشتة من الطبيب.

وعرضت الدكتور إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة عدد من المشكلات التى وردت لها عن قيام بعض الصيدليات ببيع أدوية مجهولة الهوية، فضلا عن وصف طرق للعلاج .

وقالت: الموضة الجديدة أن هؤلاء الصيادلة غير المتخصصين يقوموا بإعداد برامج للتخسيس والتغذية، وهو ما ادى إلى مضاعفات كبيرة، وتابعت: بعض الصيادلة يقوموا بقياس الضغط والسكر ويتم صرف أدوية دون مراعاة الحالة الصحية للمريض .

وشددت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أن بعض العاملين فى الصيدليات ليسوا صيادلة، وإنما بعضهم يحمل دبلوم تجارة ويقوم بصرف الدواء تحت زعم خبرته التى اكتسبها من الصيدلى صاحب الصيدلية .

ونبهت الدكتورة إيناس عبد الحليم خلال عرضها لطلب الإحاطة إلى ضرورة التفتيش الدائم على الصيدليات، وكذلك مراجعة الأدوية، لاسيما أن بعض الادوية تحتاج إلى وضعها فى الثلاجات، وللأسف يتم التعامل معها بشكل خاطىء .

كما شددت النائبة إيناس عبد الحليم على ضرورة التصدى لحالات بيع الأدوية عبر شبكات الانترنت لخطورتها.











































