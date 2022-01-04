شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة للنائب محمد تيسير مطر.. محافظة القاهرة ترصف شوارع بدار السلام والبساتين والمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابت محافظة القاهرة للطلبات التى تقدم بها النائب البرلماني محمد تيسير مطر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لرصف وتطوير وإنارة مجموعة من الشوارع بحي دار السلام، وانتهت من الأعمال الخاصة بشارع جسر الألاي، ومن المنتظر أن تستكمل المحافظة تطوير ورصف شوارع الفيوم، الجسر البراني، أسيا، وشارع 9 بحدائق المعادي المنطقة الجنوبية، وجميعها وردت في الطلبات المقدمة من "مطر".

ومن جانبه توجه "مطر" بالشكر لمحافظة القاهرة ولحي دار السلام على استجابتهم للطلبات المقدمة، مؤكدًا على ضرورة التعاون من أجل تطوير المنطقة وحل المشكلات المزمنة التي يعاني منها حي دار السلام منذ سنوات طويلة.

وكان "مطر" قد تقدم بعدد من الطلبات لتطوير عدد من الشوارع ورصفها وحل مشكلات الصرف الصحي والتكدس المروري بها، ونجح في الحصول على الاعتمادات والموافقات الخاصة بالتطوير.