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متى تنتهي الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
توقّع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن تنتهي الموجة الرابعة لكورونا في مصر بنهاية يناير الجاري.

وقال عنان في تصريحات لمصراوي، إن "ذروة الموجة الرابعة انكسرت في منتصف نوفمبر الماضي، والأرقام تنخفض حالياً، ومتوقع أن تنتهي الموجة الرابعة بنهاية يناير".

وأوضح أن هناك مؤشرات على أرض الواقع لانخفاض إصابات ، خاصة من شهادات الأطباء بمستشفيات الفرز والعزل، مؤكدًا وجود موجة خامسة من الجائحة هذا العام.

كانت وزارة الصحة أعلنت مساء الاثنين، تسجيل 723 حالة إيجابية بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة.

وبحسب الوزارة فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 387882 من ضمنهم 322180 حالة تم شفاؤها، و 21817 حالة وفاة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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