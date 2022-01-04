"خطفه في توك توك وخنقه بيده".. الجنايات تقضي بإعدام سائق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإعدام سائق "توك توك"، لاتهامه بقتل الطفل "م. ف" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم "أ.ن" 33 سنة، سائق توك توك، قتل الطفل "م. ف" طالب، بأن طوق عنه بذراعه الأيمن حال مقاومته له أثناء التعدي عليه خشية افتضاح أمره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه، بأن استدرجه بدراجة بخارية (توك توك) موهما إياه توصيله لمسكنه وتمكن بتلك الحلية من اصطحابه إلى الشقة السكنية محل الواقعة بعيد عن أعين الرقباء وتعدى عليه.

وقال أحد شهود الإثبات، ويعمل حارس عقار، بأنه حال تواجده بمحل عمله أمام العقار محل الواقعة حضر إليه المتهم وبرفقته المجني عليه طالبا منه فتح باب العقار للصعود إلى شقة سكنية تقيم بها شقيقته فمكنه من ذلك.

وقال والد الطفل في التحقيقات، إنه لاحظ تغيب نجله عليه أثناء ذهابه لشراء بعض الاحتياجات فتوجه لقسم الشرطة محررا محضرا بذلك ثم علم بعد ذلك بقيام المتهم بخطف نجله والتعدي عليه وحال مقاومة الأخير له قام بقتله وعلم من الشرطة العثور على جثمان نجله والذي بمناظرته تعرف عليه.

يذكر أن مركز شرطة أوسيم، تلقى بلاغا بتغيب المجني عليه وبإجراء التحريات السرية توصل رجال المباحث إلى قيام المتهم باستدراج المجني عليه بدراجة بخارية (توك توك) موهما إياه توصيله لمسكنه وتمكن بتلك الحلية من اصطحابه إلى الشقة السكنية محل الواقعة بعيد عن أعين الرقباء وتعدى عليه وحال مقاومة الأخير له قام بقتله.