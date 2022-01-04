إكتشاف سلالةٍ جديدة من "كورونا" في جنوب فرنسا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت فرنسا عن إكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وجرى ذلك في مدينة مرسيليا، حسب موقع MedRxiv.

وذكر أن نتائج دراسة أجراها علماء من معهد الأمراض المعدية في مرسيليا (IHU)، تدل على ذلك.

ووفقا للدراسة، كشفت إختبارات تحديد الطفرات المرتبطة بمتحورات فيروس كورونا التي خضع لها 12 شخصا من سكان هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق فرنسا، وجود "تركيبة غير نمطية".

ونوّه الموقع بأنه تم لأول مرة، كشف نوع جديد من فيروس كورونا في نوفمبر 2021 لدى شخص عاد من الكاميرون، وتم تمييزه بالرمز B.1.640.2.

ووفقا للعلماء، كشف تحليل الجينوم الفيروسي عن وجود 46 طفرة.

وأضافت الدراسة "وبهذا الشكل، يشير نمط طفرات الجينوم إلى ظهور متحور جديد، أطلقنا عليه إسم "IHU ".

من جانبه، قال أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي إن السلالة الأكثر إنتشارا في بلاده حاليا هي سلالة "أوميكرون"، وستصبح السائدة قريبا.

وقبل ذلك، شدد الوزير على أن الشهر الحالي سيكون صعبا بالنسبة إلى المستشفيات في البلاد بسبب كوفيد والأمراض الأخرى.

RT