شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" للأعضاء بشأن طلبات التعديل: التابلت لا يخطئ.. قدموها قبلها بـ24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طلب أحد الأعضاء لتقديم اقتراح بتعديل بمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، بعد الموافقة علي نص إحدى المواد، قائلا: "طلب التعديل غير مسجل والتاب لا يخطأ".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن كل من يسجل طلب الكلمة يحصل عليها، قائلا: كل من طلب الكلمة من خلال التسجيل على التابلت تم تسجيل طلبه بالتعديل بالدقيقة والثانية، التاب لا يخطيء ومن يريد التعديل عليه تقديم مقترحه على التاب قبل الجلسة بـ24 ساعة أى من الساعة الحادية عشر من صباح أمس، وذلك وفقا للائحة الداخلية للمجلس".

ووجه رئيس مجلس النواب، رسالة لأعضاء حزب المصري الديمقرطي، قائلا: "أنتم محل تقدير وتأخذون وقتا ليس هينا في المناقشات، وأفردت لكم مساحة كبيرة، واللائحة تطبق على الجميع وأولكم أنا".