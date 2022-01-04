شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى علام يوضح لـ"صحة الشيوخ" دور "الإفتاء" فى التوعية من خطر الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، عن كيفية تواصل دار الإفتاء مع الفئات الشبابية، خلال حضوره مساء أمس باجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة أزمة الزيادة السكانية، قائلا:" نحن فى دار الإفتاء اشتغلنا علي محاور عديدة من أجل التعاون والتواصل مع الشباب فقد تم عقد بروتوكولات مع وزارة الشباب لعمل جلسات حوارية مع الشباب بمراكز والشباب وتناقش مع الشباب دون خطوط حمراء ونفس الأمر فى الجامعات".

كما تحدث الدكتور شوقى علام عن جهود دار الإفتاء بمواقع السوشيال ميديا، قائلا :" أطلقنا الرسوم المتحركة والموشن جرافيك وافلام مبسطة ونعمل مع متخصصين حتي تخرج رسالتنا بصورة واضحة وتأتي بنتائج إيجابية" مشيرا إلى أن دار الإفتاء واجهت مكافحة الإرهاب وتصحيح الأفكار الخاصة تنظيم الأسرة من خلال الرسوم المتحركة ومازلنا نعمل فى هذا الاتجاه".

وأوضح "علام" أن القرآن ينهى عن قتل الولد ونحن فى التنظيم وتحديد النسل لم نقترب من دائرة المحرم وكل ما قيل هذا هذا الأمر شبهات واهية، مؤكدا أن اتخاذ الوسائل منع الحمل يتوافق مع وسيلة العزل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن تم تصوير داخل المجتمع المصرى أنت تحديد النسل أو عملية التنظيم عبارة عن قتل الولد".

وانتقد "علام" التصريحات التى تصدر من البعض مفادها بأن الولد يأتي برزقه، قائلا: "يجب أن نضع سياسية وتوفير ثقافة وتعليم حتي لا نظلم الولد فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وعلينا جميعا أن نأخذ بالأسباب" مؤكدا أن الأخذ بالأسباب العملية هو التوكل على الله الحقيقي" مؤكدا أننا أمام عدد سكان خطير والدراسات العملية تحذر من الانفجار السكاني".