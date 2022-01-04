شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب عن قانون التخطيط العام: من التشريعات الحاكمة المتعلقة بالموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة من مشروعات القوانين الحاكمة التى تتعلق بقوانين الموازنة العامة للدولة، وبما سوف يأتى من مشروعات قادمة، متابعا موجها حديثه للنواب: "أرجو الدقة والتركيز سواء فى المناقشة من حيث المبدأ أو التعديلات المقترحة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، وأثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وأعلن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التشريع يستوجب الكثير من التركيز لأنه يقرر لمستقبل البلد، وكافة الآفات التى عانت منها مصر خلال العصور السابقة كانت بسبب عدم اتساق التشريعات المنظمة لمسألة التخطيط، معلنا موافقته على التشريع من حيث المبدأ.

وأضاف السجينى، أن أغلب طلبات الإحاطة التي يتم مناقشتها باللجنة نتيجة الخلل ووجود عوار بشأن التخطيط العمرانى، ومن ثم جاء التشريع لتحقيق الاتساق فى هذه المسألة.

كما أعلن النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن التشريع من التشريعات الهامة التى تنظم عمل الدولة المصرية فى مرحلة هامة، فالدولة المصرية تمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة ومن ثم كان لابد من وجود تشريع لتحقيق هذه الفلسفة وترجمتها على الأرض.