التنمية المحلية: تمويل 2691 مشروعا باستثمارات 31.6 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حصاد عمل صندوق التنمية المحلية خلال عام 2021 حيث تم ضخ 26.3 مليون جنيه إجمالي قيمة القروض لتمويل 2691 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر إضافة إلى مشاركة المستفيدين بـ 5.3 مليون جنيه لتصبح جملة استثمارات المشروعات 31.6 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2021.

وقال الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكارا مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج إلى رأسمال كبير.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامنا مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم توجيه خطة عمل صندوق التنمية المحلية في هذا العام لتحقيق أهداف الوزارة في الاهتمام بالصعيد والارتقاء بجودة حياة أهل الصعيد، وتحقيق التنمية المستدامة به من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لنجاح هذه المشروعات، مشيرا إلى أن محافظات الوجه القبلي حظيت بـ 16.2 مليون جنيه بنسبة 61.5% من إجمالي الاستثمارات التي نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات.

كما أشار اللواء محمود شعراوي إلى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في عدد المشروعات حيث نفذت 504 مشروعات باستثمارات 4.2 مليون جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 379 مشروعا بإجمالي استثمارات 4.5 مليون جنيه، وبني سويف بـ 337 مشروعا باستثمارات 5.8 مليون جنيه، ثم الشرقية بـ 258 مشروعا بإجمالي استثمارات 3.3 مليون جنيه وسوهاج بـ 220 مشروعا باستثمارات 2 مليون جنيه.

ولفت الوزير إلى أن صندوق التنمية المحلية أولى اهتماما بالغا لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصري خلال عام 2021، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه حيث بلغت عدد المشروعات التي مولها للمرأة 1786 مشروعا بنسبة تزيد على 68.5% من إجمالي المشروعات، كما أن النسبة وصلت 100% في محافظة البحر الأحمر، وبلغت 81% بمحافظتي الجيزة وسوهاج، مشيرا إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم توجيه القائمين بالصندوق خلال هذا العام بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التي تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظا عليها من الاندثار ودعم القرى المنتجة على مستوى الجمهورية والتوسع في إقامة الصناعات التكاملية في الريف، مشيرا إلى أنه يتم سنويا تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات تستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية في مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجهة للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التي يتم تنفيذها.