إصابة عامل أثناء في إخماد حريق منزل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب عامل بحروق متفرقة باليدين، اليوم الثلاثاء، أثناء مشاركته في إخماد حريق شب بمنزل والده، دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل بلاغًا بنشوب حريق بمنزل دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "عثمان. ا" 65 عامًا فلاح، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة نجل مالك المنزل "أحمد. ع" 28 عامًا حاصل على دبلوم صناعي بحروق متفرقة باليدين، أثناء مشاركته في إخماد الحريق، وجرى نقله لمستشفى سوهاج العام.

ورجحا المذكورين أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، ونفيا الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.