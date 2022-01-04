بسبب الشبورة.. إصابة 9 أشخاص سقطت سيارتهم في ترعة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أصيب 9 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بمركز البداري في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم "٦٤٢٥ ي ط أ" بالترعة قبلي كوبري القارب بمركز البداري، بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية.

وأسفر الحادث عن إصابة "حماده.ر.ع" 28 عامًا، و"مديحه.م.ا" ٤٥ عامًا، و"محمد .ك.ا" ١٥ عامًا، و"كريمه.ث.ح" ٢٠ عامًا، و"هاجر. ك.ا" ١٩ عامًا، و"محمد. هـ.ع" ٢١ عامًا، و"نزيه.م.ع" ٤٣ عامًا، و"مايكل.ن.م" ٧ أعوام، و"محمد.ا.ا" ٢٠ عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى البداري المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.