الحكومة الكويتية تُؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الكويتي (الحكومة) اليوم، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، وفقًا للمادة (91) من الدستور. وتقضي المادة (91) بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية. وكان قد صدر في 23 نوفمبر الماضي، الأمر الأميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.



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