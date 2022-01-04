بعد أكبر خسارة في 6 أسابيع.. الذهب يتعافى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما دفع صعود عوائد السندات الأمريكية، المعدن النفيس، لأكبر انخفاض في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

وكانت عوائد السندات الأمريكية، صعدت بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع.

وزاد الذهب 0.2% في العقود الفورية إلى 1804.46 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة الـ03:45 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع أمس الإثنين لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار قبل أن يتخلى عن المكاسب ويغلق منخفضا 1.5%.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804.30 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، خبير العملة الإستراتيجي لدى ”ديلي إف إكس“: ”عندما تحدث مثل هذه الزيادة في عوائد السندات، فهذا يقوّض جاذبية أداة التحوط من التضخم.. ليس مفاجئا حقا أن نرى الذهب يبدأ منخفضا“.

وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.4% إلى 22.77 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 956 دولارا، وزاد البلاديوم 1.2% إلى 1847.69 دولار.

وأمس الإثنين، أدت عمليات شراء للذهب، والتي عززها ارتفاع إصابات سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، إلى إحداث توازن مع ضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتواصل سلالة أوميكرون، انتشارها في العالم، معيدة فرض بعض الإجراءات الاحترازية التي تخلت عنها بعض الدول أخيرا مع توسع تلقي التطعيمات فيها.

ومنذ اكتشاف ”أوميكرون“، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسابق العلماء الزمن للتوصل إلى معرفة ما إذا كان يتسبب في حالة أقل خطورة من المرض، والسبب في أنه أكثر نشرا للعدوى من المتحور ”دلتا“ الذي كان سائدا قبله.

وتعددت أسباب قدرة الفيروس على نشر العدوى أكثر من غيره، مثل طول الفترة التي يبقى خلالها في الجو أو قدرته على الالتصاق بالخلايا أو مراوغة جهاز المناعة في جسم الإنسان.