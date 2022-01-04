بغداد.. أمراة تخطف طفلا والشرطة تتدخل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تحرير طفل مختطف والقبض على امرأة متهمة بالخطف في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز ان "قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من نجدة بغداد تمكنت من إلقاء القبض على امرأة متهمة، قامت بخطف احد الأطفال يبلغ من العمر 6 سنوات وجاءت عملية القبض بعد ورود معلومات من احد المواطنين عن وجود حالة خطف ضمن منطقة (شارع الصناعة) وسط العاصمة بغداد ، حيث تم تطويق المنطقة ونصب سيطرات وكمائن مؤقتة ومتابعة تحركاتها، حيث اسفرت عن القاء القبض عليها بفترة زمنية قياسية".

واضاف البيان انه "تم تسليمها مع الطفل المخطوف إلى جهة الاختصاص لأكمال الاجراءات التحقيقية والقانونية بحقها".