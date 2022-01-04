انت الان تتابع خبر 'نصحت' تناول الخبز والبصل.. صحيفة مقربة من اردوغان تثير جدلا واسعا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "زمان"، فقد نصحت "يني أقيت" الأتراك بتناول الخبز والبصل، حيث نشرت خبرا يتحدث عن فوائد تناول الخبز والبصل، وأوضحت أنهما يحميان من الأمراض ويمنعان تكوين الالتهابات في الجسم.

في حين أثار هذا الخبر موجة انتقاد واسعة في تركيا، حيث قال عضو حزب الشعب الجمهوري، أران أرادم: "الحكومة التي تحيا حياة مرفهة في القصور، وتحتسي السموثي، وتعرف بموائدها الفخمة، توصي شعبها بتناول البصل والخبز".



وعلى حسابه الشخصي في "تويتر"، قال الناشط التركي، آدم ألقان، ساخرا: "منذ فترة طويلة وأنا أتغذى على هذه الأشياء بالأساس".

كما سخر المدون التركي "قانقي" من هذا الخبر بالقول: "بصل وخبز وسموثي".

