شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند.. 3091 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية ، صباح اليوم الثلاثاء ، تسجيل 3091 حالة إصابة و 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها تايلاند منذ 29 نيسان/أبريل الماضي.

وخرج 2688 مريضا من المستشفيات أمس الأحد بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل عام 2020، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و235 ألفا و576 حالة وتعافى مليونان و180 ألفا و321 ، بشكل كامل، حتى الآن.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة بسبب الفيروس، 21 ألفا و656، خلال الموجة الثالثة و21 ألفا و750 ، منذ بدء الجائحة.