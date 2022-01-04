الجيش العراقي يؤكد أن استهداف قاعدة فكتوريا غير مبرر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

انتقد متحدث عسكري عراقي الإثنين قيام طائرتين مسيرتين بمحاولة الهجوم على قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي.



وقال اللواء يحيى رسول المتحدث الرسمي بإسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية لتلفزيون "العراقية" - إن منظومة /سي رام/ تصدت اليوم لطائرتين مسيرتين حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي وتم إسقاطهم بدون وقوع إصابات وخسائر مادية.

وأضاف أن "هذا الاستهداف غير مبرر وليس من مصلحة الجميع وغير مجدي ".

وأكد أن " قوات التحالف الدولي أكملت إنسحابها من العراق قبل يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي ولاتوجد اليوم أية قوات أجنبية ذات مهام قتالية على أرض العراق بل يوجد مدربون ومستشارون".

وذكر أن القوات العراقية وخاصة في سلاح الجو والدفاع الجوي بحاجة إلى دعم وتدريب من أجل بناء المؤسسة الأمنية العراقية فضلاً عن الحاجة إلى أجهزة رادارات .

وقال إن خطر تنظيم داعش لازال قائماً على العراق في الداخل وأيضاً هناك أعاد كبيرة من عناصر داعش وغالبيتهم عناصر خطرة بينهم عراقيون في مناطق شرقي سوريا.

وذكر المتحدث العسكري العراقي أن دول التحالف الدولي قدمت للعراق أسلحة وتجهيزات ومعدات عسكرية بملايين الدولارات وإن العراق اليوم بحاجة إلى ميزانية كبيرة لدعم قدرات القوات المسلحة وخاصة في مجال تجهيز سلاح الجو والدفاع الجوي .