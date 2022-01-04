شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تفتح ملف الصناعات النسيجية وتناقش إغلاق مصنع بمحرم بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن مخالفات منجم حمش وتوقف العمل والإنتاج بالمنجم وسحب كافة المعدات منه دون اتخاذ أي إجراء يذكر من قبل هيئة الثروة المعدنية حفاظاً على المال العام، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش اللجنة أيضا موضوع طلبي إحاطة بشأن قيام شركة الشرقية للدخان بإغلاق مصنع محرم بك بالإسكندرية دون سابق إنذار أو مبرر، ودور وزارة قطاع الأعمال العام في حماية مكتسبات الشركة الرابحة، وحماية العمال من التسريح والتشريد، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها غدا الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم النائب محمد المرشدي، بشأن المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، والتي أدت إلى توقف الكثير من المصانع وإغراق الأسواق بمنتجات نفذت إلى السوق المحلي بطرق غير شرعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.