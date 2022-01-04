خلال أسبوع... "تحييد" عشرات الإرهابيين في بوركينافاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش في بوركينا فاسو الإثنين أنّ قواته نفّذت عمليات عسكرية، أسفرت عن "تحييد عشرات الإرهابيين" خلال أسبوع.



وقالت رئاسة أركان الجيش خلال مؤتمر صحفي عرض فيه تطورات عملياته ضدّ الإرهابيين، إنّه في 2 يناير/كانون الثاني، نفّذت وحدات من قوات الدفاع والأمن "بدعم من القوات الجوية، عمليات هجومية أسفرت عن تفكيك قاعدة إرهابية في بلدة تيباتا" في منطقة كاسكاد.

وأضاف أنّ هذه العملية أدّت إلى "تحييد 10 إرهابيين" و"ضبط أو تدمير أسلحة وآليات وعربات اتصالات وأغذية ووقود ومنتجات ممنوعة ومواد أخرى مختلفة".

وأكّد الجيش أنّه لم يتكبّد أيّ خسائر بشرية خلال هذه العملية.

وفي اليوم السابق، في 1 يناير/كانون الثاني، أحبطت وحدات من الجيش والدرك الوطني في غومبورو هجوماً شنّه مسلحون على قاعدتهم، بحسب هيئة الأركان التي أكّدت أن "حصيلة محدّثة تشير إلى مقتل 30 إرهابياً وإصابة 13 عسكرياً بجروح".

وكانت حصلية رسمية أولى نُشرت الأحد الماضي، أفادت بإصابة 11 عسكرياً ومقتل 29 إرهابياً خلال هذا الهجوم.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول، تمّ "تحييد نحو عشرين إرهابياً" في بلدة يتاكو في منطقة الساحل "خلال عملية هجومية نفّذتها وحدات عسكرية".

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول، أتاح "عمل منسّق" بين جيش بوركينا فاسو والقوات الجوية التابعة لعملية برخان الفرنسية، اعتراض رتل من الإرهابيين في منطقة ديغيل.

وقال الجيش إنّ هذا العمل المنسّق أتاح "تحييد حوالي 20 إرهابياً، كما تم تدمير أسلحة وعربات وأجهزة اتصالات".

وعلى غرار جارتيها مالي والنيجر، تشهد بوركينا فاسو منذ 2015 دوامة عنف تنسب إلى جماعات مسلّحة جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وأدت أعمال العنف هذه إلى سقوط ألفي قتيل على الأقل ونزوح 1,4 مليون شخص.