مسؤولون إسرائيليون: سقوط مروحية عسكرية قبالة الساحل شمال البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب ا)

قال مسؤولون إن مروحية عسكرية تحطمت قبالة الساحل شمال إسرائيل مساء أمس الإثنين.

وتم انتشال واحد على الأقل من أفراد الطاقم المكون من ثلاثة أفراد ، وتم نقله إلى مركز رامبام الطبي في حيفا للعلاج من اصابات متوسطة بحسب ماذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أطقم بحث وانقاذ من الوحدة 669 التابعة له تعمل على انقاذ الشخصين الآخرين.

وأظهر مقطع مصور تم التقاطه بعد الحادث والذي سرعان ما تم مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حطاما مشتعلا في مكان لا يبعد كثيرا عن الساحل.

ووفقا للجيش، كانت المروحية تشارك في تمرين تدريبي عندما سقطت. ولم يُعرف على الفور السبب في سقوط المروحية.