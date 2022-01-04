شكرا لقرائتكم خبر عن علم الاتحاد الأوروبي يثير جدلا في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت السلطات الفرنسية الأحد علمًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي من قوس النصر في باريس بعد وضعه عليه يوم الجمعة بمناسبة رئاسة فرنسا للتكتل الأوروبي التي ستستمر ستة أشهر، وجاء الإجراء بعد أن أثار وضع العلم غضب زعماء اليمين المتطرف واليمين.

وانضم ساسة آخرون من تيار اليمين غضبوا من رفع العلم الأوروبي فوق المعلم الفرنسي الشهير إلى زعيمة اليمين المتطرف مارين، التي تبدو المنافِسة الأساسية للرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات الربيع المقبل حسبما تُظهر استطلاعات الرأي.

وقالت لو بان في بيان: «تزيين قوس النصر بألوان الاتحاد الأوروبي فقط دون وجود للعلم الوطني، هو اعتداء حقيقي على هويتنا الوطنية، لأن هذا المعلم يمجد انتصاراتنا العسكرية ويضم قبر الجندي المجهول».

ولم يصدر أي تعقيب من ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي، والذي تتهمه لو بان بأنه أعطى «أمرا مباشرا» بوضع العلم.

وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمون بون: إن العلم سيظل مرفوعا على قوس النصر «عدة أيام» وقال الأحد: إن العلم أُنزل وفق المقرر.

وقال بون لراديو «فرانس أنتير»: كان مقررا إنزال العلم هذا الأحد، ولم نحدد وقتا معينا.

ورفض فكرة أن تكون الحكومة رضخت بعد أن قالت مارين لو بان السبت: إنها ستناشد مجلس الدولة الفرنسي إزالة علم الاتحاد الأوروبي من على قوس النصر.

لكن وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمون بون قال: إن رفع العلم مؤقت، وكتب في تغريدة على «تويتر»: «لم يتم استبدال العلم الفرنسي، الحملة الانتخابية ليست تصريحا مجانيا للأكاذيب والجدالات التافهة».

وقالت لو بان الأحد «أُرغمت الحكومة على إزالة علم الاتحاد الأوروبي من قوس النصر، هذا نصر وطني جميل في بداية 2022».

وقال بون «لم نتراجع، لم يحدث تغيير في الخطة، أقول بملء الفم إن مصير فرنسا في أوروبا».

وأضاف «إن لو بان والزعماء الآخرين أخطأوا تماما عندما قالوا: إن علم الاتحاد الأوروبي حل محل علم فرنسا الذي لا يُرفع على الدوام على قوس النصر».

ولم يكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حتى الآن عن نيته بشأن إعادة الترشح في انتخابات أبريل بعدما تفوق على لو بان في الجولة الثانية لانتخابات 2017 بنسبة 66 % مقابل 34 %.

وترجح جميع استطلاعات الرأي فوزه بفترة ثانية حتى إن كان بنسبة أقل.