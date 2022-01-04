شكرا لقرائتكم خبر عن التزوير والإرهاب يقيدان إقامة نائب رئيس «النهضة» التونسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، ليل الإثنين: إن قرار الإقامة الجبرية، الذي اتخذ بحق نائب رئيس حركة النهضة، يستند إلى شبهات جدية تتعلق بعمليات تزوير بشأن منح وثائق رسمية من بينها شهادات جنسية وجوازات سفر على غير الصيغ القانونية.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي ردا على انتقادات ضد قرار الإقامة الجبرية ضد القيادي في حركة النهضة وزير العدل السابق نور الدين البحيري: إن «القرار لم يكن عبثيا بل يستند لنص قانوني وتقف وراءه شبهة إرهاب».

وأضاف الوزير إن «الشبهات تستند إلى أبحاث»، ومن بين ما ذكره منح جوازي سفر في سفارة تونس بفيينا على غير الصيغ القانونية ومنح أوراق رسمية لمستفيدة من أبوين سوريين ولا أصول لها في تونس.

كانت وزارة الداخلية أعلنت الجمعة عن إخضاع البحيري الذي شغل في السابق منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، للإقامة الجبرية لأسباب قالت إنها ترتبط بحماية الأمن والنظام العامين عملا بأحكام الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 2015. كما يخضع المسؤول الأمني فتحي البلدي الذي عمل عام 2011 مستشارا للوزير السابق بوزارة الداخلية، علي العريض وهو قيادي أيضا بحركة النهضة، للإقامة الجبرية.

وقال شرف الدين: إن الملف قد يحال إلى القضاء، وإن تفاصيل ومفاجآت قد تكشف للرأي العام لاحقا.