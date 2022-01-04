عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوكرانيا والآلية المشتركة.. اتصال هاتفي بين جاويش أوغلو وبلينكين

الثلاثاء 4 يناير 2022

الخليج 365

بحث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين، الإثنين، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لمحطة "تي آر تي خبر" التركية الرسمية.

وذكر المصدر أن الوزيرين تناولا عددًا من القضايا الخارجية، فضلا عن العلاقات الثنائية التركية – الأمريكية.

وأضاف: "جاء الاتصال بين الوزيرين التركي والأمريكي قبيل قمتي حلف شمال الأطلسي(ناتو)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وتابع: "تناولا خلال المكالمة الهاتفية العلاقات الثنائية وكيفية تفعيل آلية عمل مشتركة حول عدد من القضايا الخلافية"، مضيفًا "إلى جانب تناولهما التوتر الروسي الأوكراني، والتطورات بكل من السودان وإثيوبيا والقوقاز".

آلية مشتركة

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجهت تركيا رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بشأن إنشاء آلية عمل مشتركة حول عدد من القضايا الخلافية بين الجانبين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، آنذاك، المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قال فيها إن تركيا بعثت برسالة إلى الولايات المتحدة بشأن إنشاء آلية عمل مشتركة حول القضايا التي اتفق عليها الرئيسان رجب طيب أردوغان وجو بايدن في وقت سابق.

وأكد قالن أن وزارة الخارجية التركية ذكرت في رسالتها القضايا التي ستتم معالجتها ومقترحاتها حول كيفية سير العمل عليها.

وأضاف المسؤول التركي قائلا: "نود الحفاظ على علاقات متكافئة وعادلة وشفافة على أساس المصلحة والاحترام المتبادلين بطريقة شاملة"، مشيرا إلى أنه أثناء القيام بذلك، ستعطي تركيا الأولوية لمصالحها وأولوياتها الوطنية.

وتابع قالن أن البلدين ما زالا على اتصال لحل المشاكل، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة لحزب العمال الكردستاني، والعقوبات الأمريكية ضد تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسية 'إس – 400'، وعدم اتخاذ خطوات ملموسة ضد أعضاء جماعة جولن في الولايات المتحدة.

وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني وجماعة الداعية فتح الله جولن منظمات إرهابية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التقى أردوغان وبايدن على هامش قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الإيطالية روما، وعقدا اجتماعًا وصفته أنقرة آنذاك بـ"المثمر".