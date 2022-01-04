مصرع صياد وإنقاذ 6 آخرين في غرق قارب بالبحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ/الدقهلية - إسلام عمار ورامي محمود:

لقي صياد مصرعه بينما جرى إنقاذ 6 آخرين، اليوم الإثنين، في غرق قارب صيد تابع لميناء الصيد بالبرلس في محافظة كفرالشيخ، في مياه البحر المتوسط بعد اصطدامه بقارب صيد آخر من نفس موطنه.

تلقت الجهات الأمنية بمركز شرطة البرلس إشارة من مديرية أمن الدقهلية برصد حالة غرق قارب ينتمي إلى ميناء الصيد بمركز البرلس يسمى "الأمير حسن"، إثر اصطدامه بآخر يسمى "بركة أبوشريف"، ينتمي لنفس موطنه بالبرلس، في مياه البحر المتوسط في حدود سواحل مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

وفق الإشارة الواردة إلى مديرية أمن كفرالشيخ من مديرية أمن الدقهلية تبين أن حادث اصطدام القاربين أسفر عن مصرع صياد يُدعى أحمد الحمراوي، يقيم بمدينة برج البرلس، يعمل على القارب الغارق "الأمير حسن"، بينما جرى إنقاذ 6 آخرين.