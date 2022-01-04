شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 قوى نووية عالمية تتعهد بالعمل على منع انتشار الأسلحة الذرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعهدت الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، اليوم الإثنين، في بيان مشترك صدر عنها، قبل مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ”بمنع انتشار الأسلحة النووية“.



وجاء في البيان: ”تعتبر فرنسا، وجمهورية الصين الشعبية، والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، تجنب الحرب بين الدول الحائزة للأسلحة النووية وتقليل المخاطر الإستراتيجية من مسؤولياتها الأولى“.