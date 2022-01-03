شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. استمرار إلغاء آلاف رحلات الطيران بسبب العواصف الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال حالات إلغاء الآلاف من رحلات الطيران الأمريكية تتوالى كالشلال حتى أول يوم عمل من العام الجديد وأدت العواصف الشتوية، التي ضربت شمال شرق البلاد ، إلى تعقيد الوضع الناجم عن إصابة عدد كبير من الطيارين والطواقم الجوية بفيروس كورونا ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

فقد تم إلغاء أكثر من 1930 رحلة جوية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيويورك اليوم بحسب الموقع المعني بتتبع حركة الطيران "فلايت أوير.كوم".

وأضاف الموقع أن قرابة 5360 تم إلغاؤها منذ بدء العام الجديد.

كما بدأت المطارات في شمال شرق الولايات المتحدة في إلغاء رحلات الطيران بعد أن ضربت عاصفة شتوية مصحوبة بثلج كثيف ورياح عاتية المنطقة أتية من وسط المحيط الأطلسي حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.