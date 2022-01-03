اخبار العالم

الدفاع المدني تعلن إخماد حريقين في بغداد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تعلن إخماد حريقين في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان، إنه "تم إخماد حادثين منفصلين الاول اندلع في فرن داخل بناية مكونة من أربعة طوابق في منطقة دور السود بسبب تماس كهربائي داخلي".

وأضافت "اندلع الحادث الثاني بغرفة متخذة مخزن لمعدات عمال النظافة تابعة لأمانة المنصور في منطقة حي العدل بسبب حرق النفايات"، مشيرة الى "إخماد الحادثين بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وتحد من توسع النيران وانتشارها إلى البنايات المجاورة وبدون اي اضرار بشرية في كلا الحادثين .

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا