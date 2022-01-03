تحطم مروحية 'إسرائيلية' في البحر المتوسط

بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام بتحطم مروحية إسرائيلية في البحر المتوسط قبالة شاطئ أخزيف شمالي حيفا، حيث تم العثور على طيار واثنين من أفراد الطاقم.



وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظرا على نشر المعلومات حول الحادث، بينما غادر رئيس الوزراء نفتالي بينيت جلسة كان فيها بشكل عاجل بعد تلقي معلومات عن الحدث من السكرتير العسكري.



بينما ذكرت القناة 12 أن عمليات البحث عن حطام المروحية والمصابين جارية قبالة سواحل حيفا، بمشاركة وحدة 669 للإجلاء الطبي.