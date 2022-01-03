اخبار العالم

استهداف قاعدة للجيش الأمريكي بالصواريخ شرقي سوريا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر استهداف قاعدة للجيش الأمريكي بالصواريخ شرقي سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعرضت قاعدة القوات الأمريكية في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرق سوريا لقصف بالصواريخ وقذائف الهاون من جهة مجهولة، للمرة الثانية خلال 72 ساعة.
وأكدت مصادر محلية وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط شرقي سوريا، تعرضت للقصف مساء اليوم الاثنين، حيث سمعت أصوات انفجارات متتالية وتصاعدت أعمدة الدخان من محيط الحقل دون أي معلومات عن تسجيل إصابات بين صفوف الجنود الأمريكيين.

وأضافت أن القصف أعقبه تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والمروحي الأمريكي لتمشيط محيط حقل العمر النفطي والمناطق الزراعية على سرير نهر الفرات، بالجهة المقابلة لمدينة الميادين بحثا عن المصادر التي أطلقت منها القذائف.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا