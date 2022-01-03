شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية لنواب الشيوخ: الجماعة الإرهابية تسعى لتشويه صورة رجال الدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، في اجتماعها اليوم، الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، وذلك بحضور فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام .
وأكد مفتي الجمهورية أن استخدام الوسائل الطبية لمنع الحمل لمواجهة الزيادة السكانية حلال ولا يحدث آي ضرر بالأسرة ولا المرأة، مضيفا: "يجب الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة لان بعض الأسر لا تعتني بالاطفال بعد انجابها وهذا ظلم حقيقي".
أضاف خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة القضية السكانية "لا مشكلة في الأخذ بالأسباب من أجل الحفاظ على التنمية وتحقيق أهداف إيجابية للأسرة والدولة".
وأنتقد مفتي الجمهورية محاولات جماعة الإخوان الإرهابية المستمرة لتشويه رجال الدين، وفتاواهم لتحقيق أهدافهم المشبوهة وخلق عزلة بين المواطن المصرى والمؤسسات الدينية، مضيفا: "الجماعات الإرهابية التي انبثقت عن الإخوان تستخدم الدين لتحقيق أهدافها كما تستخدمه لإجازة القتل أيضا، مضيفا: "هناك توثيق لما يفعلون وهذا ليس كلام مطلق، مشيرا إلي أن هؤلاء المتطرفون لا يملون من تشويه صورة رجال الدين ويطلقون عليهم مسمى كاذب "علماء السلطة"، مضيفا: "رجال الدين يقدمون الراي الديني السليم ".