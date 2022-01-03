مصر تدين اختطاف الحوثيين سفينة شحن إماراتية في اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أدانت مصر، اليوم الاثنين، قيام ميليشيا الحوثي باختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها عبر موقع "فيسبوك" على أن مثل تلك العمليات الإرهابية تُشكل خطرًا حقيقيًا على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر، فضلًا عما تمثله من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي، داعيةً في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن السفينة.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية العميد الركن تركي المالكي، صرح اليوم بتعرض سفينة الشحن "روابي" وترفع علم الإمارات، للقرصنة والاختطاف مساء أمس الأحد أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية.