تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "أحداث كرداسة الأولى" لـ 6 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث مركز كرداسة، التي وقعت مطلع يوليو عام 2013 المعروفة بأحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى، لجلسة 6 فبراير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء.