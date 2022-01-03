تطوير للكمامة.. براءة اختراع أمريكية لأستاذ كيمياء حيوية بجامعة دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت جامعة دمنهور نجاح أحد أعضاء هيئتها التدريسية، في الحصول على براءة اختراع أمريكية، لتطوير كمامة الوجه بالمشاركة مع أستاذ للأدوية بجامعة ألباني.

وأشار بيان إعلامي إلى تسجيل براءة اختراع أمريكية للأستاذ الدكتور على حافظ الفار، أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطرى جامعة دمنهور، بمشاركة البروفيسور شاكر موسى أستاذ الأدوية بجامعة ألباني الأمريكية بعنوان:

( Environmentally natural protective and therapeutic (ENPT) face masks )

يعمل الابتكار على إضافة بعض الزيوت الطبيعية لكمامات الوجه بهدف التخلص من الميكروبات بمجرد ملامستها للزيوت الطبيعية، مما يزيد من كفاءة الكمامات العادية في الوقاية من الميكروبات وكذلك يصبح لها دور علاجي خاصة لمرضى لجهاز التنفسي.

كما تعمل هذه المواد الطبيعية تعمل على التخلص من الميكروبات الضارة في الجهاز التنفسى عند استنشاقها، وكذلك تطهير الفم، والوقاية من تعرض الإنسان لتلك الميكروبات إذ يتم التخلص من الميكروبات بمجرد ملامستها للمواد الطبيعية الموجودة في الماسك.